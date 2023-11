Le Sénégal célèbre la Journée des Forces armées nationales - adakar.com

DAKAR - La Journée des Forces armées sénégalaises a été célébrée mardi au Camp Dial Diop, dans le centre-ville de Dakar où elle a été marquée par une cérémonie présidée par le chef d’Etat Macky Sall.



’’Le budget de défense du Sénégal a connu une hausse sans précédent de 250% entre 2012 et 2023’’, a déclaré à cette occasion M. Sall, soulignant qu’une telle augmentation ’’a permis de renforcer considérablement les moyens opérationnels des Forces de défense et de sécurité dans leurs composantes terrestre, maritime et aérienne’’.



’’Quant aux effectifs, ils ont augmenté de plus de 60%, offrant ainsi un maillage complet du territoire national. Dans la même dynamique, nous avons créé un Centre des hautes études de défense, un Institut de défense et plusieurs écoles de formation et d’application pour doter nos Forces armées des meilleures compétences en ressources humaines’’, a-t-il indiqué.



Faisant ses adieux aux Forces de défense et de sécurité, le président Sall qui n’est pas candidat à l’élection présidentielle de février 2024, a souligné que l’année prochaine, son successeur présiderait la cérémonie dans ’’la continuité de l’État, de la Nation et de la République’’.



’’En chef suprême des Armées en vertu de la Constitution, il vous commandera, et vous lui obéirez. Ainsi, vous resterez fidèles à la tradition démocratique et républicaine de notre pays. Ainsi, au milieu des tumultes, je suis confiant que notre cher Sénégal continuera d’être un havre de paix, de sécurité et de stabilité’’, a-t-il déclaré. Fin