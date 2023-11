Émigration clandestine: deux morts et une centaine de rescapés dans une pirogue à la dérive à Gadaye - adakar.com

Dakar, le 29 octobre 2023 - La Marine nationale sénégalaise a intercepté des pirogues de migrants, candidats à l`émigration irrégulière au large des côtes sénégalaises Tweet

La Marine nationale sénégalaise a mené une opération maritime pour porter secours, le lundi 6 novembre 2023, à des candidats à l'émigration clandestine en perdition au large des eaux sénégalaises.



L'alerte a été donnée après que le capitaine de la pirogue a abandonné les candidats à l'émigration. Les recherches activement menées ont permis de localiser la pirogue près de la plage de Gadaye.



"Le 06 novembre 2023, la Marine nationale a reçu une alerte liée à une pirogue transportant des migrants et abandonnée par son capitaine. Des recherches effectuées par le patrouilleur “Taouay” ont permis de localiser l'embarcation près de la plage de Gadaye.Le patrouilleur a pu secourir 6 personnes dans une mer agitée avant que la pirogue ne dérive vers la plage où les services de l'Etat, alertés, avaient déjà déployé des personnels", informe la Marine nationale sénégalaise.



Pourtant assistance aux dizaines de victimes, les éléments de la Marine parviendront, depuis la plage, à secourir 87 rescapés. Mais également, deux corps sans vie seront repêchés par les secouristes.



Selon Plusieurs témoignages révélés par les médias, des embarcations continuent de quitter les eaux sénégalaises, notamment depuis Dakar, avec comme objectif de rejoindre l' Europe





Une embarcation, rapportent de nombreuses sources, a quitté Bargny avec plus de deux cents candidats à la traversée. La pirogue serait, a ce jour, invisible et n'a plus été repéré.



Makhtar C.