Fuite de la lettre sur l'état de santé d'Ousmane Sonko: l'inspecteur Idrissa Sow et l'adjudant Issa Ndione déférés au parquet Publié le mercredi 8 novembre 2023 | dakaractu.com

Ousmane Sonko, leader de PASTEF

Les choses se corsent pour l’inspecteur Idrissa Sow par ailleurs directeur des affaires juridiques et de la planification des statistiques et l’adjudant Issa Ndione. Reprochés d’être à l’origine de la fuite de la lettre sur l’état de santé d'Ousmane Sonko, ils vont être déférés au parquet ce mercredi 08 novembre 2023. Selon Libération qui donne l’information, les deux hommes de tenue ont été arrêtés puis placés en garde à vue depuis le lundi 06 novembre 2023 suite à la fuite de la lettre adressée au ministre de la Justice par le Directeur de l’Administration pénitentiaire le Colonel Abdoulaye Diagne.





Ainsi, ils sont tous poursuivis pour violation de secret professionnel, détournement de données à caractère personnel, mais également acte et manœuvre de nature à compromettre la sécurité publique.





Aida Ndiaye FALL