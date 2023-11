Diop Taïf, Vito, Yarga Sy et des gardes de Sonko à la barre - adakar.com

News Politique Article Politique Diop Taïf, Vito, Yarga Sy et des gardes de Sonko à la barre Publié le mercredi 8 novembre 2023 | senenews.com

Mohamadou Lamine Bara Diop alias Diop Taïf, Vito, Yarga Sy, Mame Pathé Mbaye et des gardes du corps du président Ousmane SONKO sont appelés à la barre de la Chambre correctionnelle du Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Dakar ce mercredi 8 novembre pour divers chefs d’inculpation.



Ils sont poursuivis pour divers chefs d’inculpation. Diop Taïf a été interpellé le jour de la confrontation de Ousmane Sonko avec Adji Sarr au bureau du Doyen des juges Omar Maham Diallo. Il a été envoyé devant le juge d’instruction du 3éme cabinet et placé sous mandat de dépôt. Vito faisait un live sur Facebook devant les murs de la prison de Rebeuss.



Quant à Yarga Sy, il est poursuivi pour tentative d’assassinat donc, homicide involontaire et jet d’un liquide pouvant nuire à l’intégrité physique d’une personne.



Le jour des faits incriminés, jeudi 16 mars, parti de Saly où il est domicilié, il était dans le cortège de Sonko pour le tribunal et son procès contre Mame Mbaye Niang. À hauteur de Mermoz, au milieu des tiraillements entre Sonko et les forces de l’ordre, qui l’ont extrait de force de sa voiture pour le conduire elles-mêmes au tribunal, Yarga Sy remet une écharpe imbibé de vinaigre au leader des Patriotes. Face aux enquêteurs, il a juré que par ce geste, il cherchait à aider Sonko qui commençait à subir les effets des gaz lacrymogènes.