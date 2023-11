Education: Le ministère de l’Education nationale lance le « Plan Triennal de Protection » des élèves en milieu Scolaire - adakar.com

Education: Le ministère de l'Education nationale lance le « Plan Triennal de Protection » des élèves en milieu Scolaire
Publié le mercredi 8 novembre 2023

Les élèves reprennent le chemin des classes, ce 2 octobre

Un plan triennal de la protection des élèves en milieu scolaire a été lancé mardi à Dakar, à l’initiative du ministère de l’Education nationale, a indiqué la coordonnatrice de la Cellule genre dudit ministère, Marie Siby Faye. Selon les autorités, ce plan vise à développer des aptitudes de résilience chez les élèves en leur apprenant à se défendre devant des auteurs de violences, à dénoncer des cas de violences mais également accompagner leurs camarades victimes de violences.



La cérémonie de lancement de ce plan triennal a été combinée à la restitution d’une étude sur la protection et le bien-être des élèves en milieu scolaire. A travers ce plan de dérouler des actions pour la détection des violences, en vue d’être en mesure de prendre les devants pour un engagement de la communauté permettant d’éradiquer le phénomène en milieu scolaire, a expliqué Mary Siby Faye.



Les propositions et recommandations de l’étude ont permis d’élaborer ce plan pour proposer des réponses pertinentes à la prise en charge des violences en milieu scolaire. L’idée est de ‘’renforcer les capacités des acteurs de l’éducation, de la communauté, de mener des campagnes de sensibilisation pour une meilleure prise en charge des violences, de mettre en place un dispositif de prise en charge des enfants victimes de violences’’.



La coordonnatrice de la Cellule genre a indiqué le ministère de l’Education nationale est dans cette dynamique avec la plateforme de gestion des cas de violences (incidents.sn) et des actions de mobilisation communautaire, compte non tenu de l’élaboration d’un règlement intérieur qui doit être adapté à chaque établissement et à chaque école.



Pour rappel, la cérémonie s’est tenue en présence du secrétaire général du ministère de l’Education nationale, de la représentante résidente de l’Unicef et de l’ambassadeur de l’Unicef pour les droits des enfants, l’entraineur de l’équipe nationale de football, Aliou Cissé.