Célébration de la journée des forces armées: Macky Sall délivre un message d’adieu à l’armée nationale - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Célébration de la journée des forces armées: Macky Sall délivre un message d’adieu à l’armée nationale Publié le mercredi 8 novembre 2023 | Rewmi

© aDakar.com par PMD

Journée nationale des Forces Armées

Dakar, le 9 novembre 2021 - Le chef de l`État a présidé, lundi, la Journée nationale des Forces armées au Camp Dial Diop de Dakar, l`état-major général des Armées. Tweet

Le chef de l’État était ce mardi au camp Dial Diop pour présider la célébration de la journée des forces armées du Sénégal. Dans son allocution, Macky Sall a fait ses adieux à l’armée nationale en indiquant que c’est son successeur qui présidera cette cérémonie l’année prochaine. Le président de la République a également profité de l’occasion pour lister les réalisations faites sous son magistère pour les forces armées.

Encore des adieux du chef de l’Etat qui passe ses derniers mois à la tête du pays. Macky Sall a saisi l’occasion de la journée des forces armées pour rappeler aux militaires qu’il ne sera plus leur chef suprême l’année prochaine. «L’année prochaine, s’il plaît à Dieu, mon successeur sera là devant vous, assurant la continuité de l’État, de la Nation et de la République. En chef suprême des armées en vertu de la Constitution, il vous commandera, et vous lui obéirez. Ainsi vous resterez fidèle à la tradition démocratique et républicaine de notre pays», a-t-il déclaré.



Dans ce même ordre d’idées, le chef de l’Etat a magnifié son compagnonnage durant plus d’une décennie avec les forces armées auxquelles il exprime toute sa «satisfaction» et sa «confiance». Toujours dans cette dynamique, le président de la République se dit «confiant» que le Sénégal continuera d’être un havre de paix, de sécurité et de stabilité, nonobstant les tumultes et convaincu que le premier que le premier investissement d’un pays consiste à assurer la paix, la sécurité et la stabilité sans lesquelles, rien n’est possible. Après avoir adressé ses remerciements à l’armée nationale, Macky Sall a listé ses réalisations dédiées aux forces armées durant son magistère. «Nous avons créé un centre des hautes études de défense, un institut de défense et plusieurs écoles de formation pour doter nos forces armées des meilleures compétences en ressources humaines.



En soutien au moral de la troupe et de la condition militaire, d’importantes mesures ont permis d’améliorer le traitement salarial du militaire et ses conditions de vie y compris les blessés et mutilés de guerre», a rappelé le chef de l’Etat. Dans cette même perspective, il a indiqué que le budget de l’armée a connu une hausse de 250% entre 2012 et 2023 et s’est félicité, dans la foulée, du «vaste programme de modernisation des armées». Macky Sall a également mentionné que les effectifs de l’armée ont augmenté de 60%, offrant ainsi un maillage complet du territoire national et le renforcement considérable des forces de défense et de sécurité dans leurs composantes terrestre, maritime et aérienne. Sur un autre registre, le chef suprême des armées s’est encore prononcé sur la montée en puissance des réseaux sociaux. Selon le président de la République, les réseaux virtuels constituent des «facteurs déstabilisants». Mieux, «ils sapent les fondements les fondements de l’Etat et de la République mais également ils portent atteinte à la cohésion nationale et nuisent à l’honorabilité d’honnêtes citoyens», prévient Macky Sall. Pour lui, « liberté et responsabilité doivent aller de pair pour que personne ne puisse se croire au-dessus ou en marge de l’État, de la Nation et de la République».



La célébration de la journée dédiée aux forces armées a été ainsi marquée par une prise d’armes, un dépôt de gerbes au mémorial du souvenir, le baptême des promotions de l’école militaire de santé et de l’école nationale des officiers d’active, une remise d’insignes de décorations à des militaires blessés en opération et la signature du livre d’or.



EL HADJI MODY DIOP