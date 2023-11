Rufisque / Trafic de migrants: la police demantèle un réseau, deux frères déférés au parquet - adakar.com

Rufisque / Trafic de migrants: la police demantèle un réseau, deux frères déférés au parquet Publié le mercredi 8 novembre 2023

Le Commissariat central de Rufisque, dirigé par le commissaire Lamarana Diallo, a mis fin aux activités d'un réseau de trafic international de migrants et a procédé à l'arrestation des initiateurs dont deux frères, rapporte Press Afrik ce mercredi 08 novembre 2023.



Cette opération est survenue après que le commissaire ait reçu des informations concernant un réseau opérant dans le quartier de Darou Rahmane.

La descente de la police a permis de mettre a nu ce réseau et de mettre un terme aux projets d'émigration clandestine de dix ressortissants gambiens. Ces individus avaient déboursé des sommes allant de 300 000 à 500 000 F CFA dans l'espoir d'être acheminés clandestinement vers l'Espagne par voie maritime.



Les initiateurs, deux frères, B. Gaye et A. Gaye, ont été déférés au parquet. À l'issue de leur interrogatoire, les deux suspects sont accusés d'association de malfaiteurs et trafic de migrants. Ils comparaîtront bientôt devant un juge d'instruction.



