Côte d'Ivoire : la production industrielle a chuté de 6,0% au 2ème trimestre 2023 ( UEMOA) Publié le mercredi 8 novembre 2023 | aDakar.com

Côte d’Ivoire : la production industrielle a chuté de 6,0% au 2ème trimestre 2023 ( UEMOA)

La production industrielle a chuté de 6,0% au 2ème trimestre 2023 en Côte d’Ivoire comparativement au trimestre précédent.



L’information a été rapportée par l’Union économique et monétaire ouest-africaine ( UEMOA) dans un document intitulé " Note de conjoncture économique régionale dans l’UEMOA, 2ème trimestre 2023" consulté mercredi par Abidjan.



" En Côte d’Ivoire, la production industrielle a chuté de 6,0% au second trimestre 2023 comparativement au trimestre précédent. Cette baisse de la production industrielle sur le trimestre est en lien avec le repli noté, essentiellement au niveau de l’industrie extractive ( -0,1%) sur les hydrocarbures et -12,3% sur les autres extractives. La fabrication des produits alimentaire ( - 9,2%), le raffinage ( -11,0%) et la fabrication de produits chimiques ( -10,4%)", a révélé le document.



En revanche l’UEMOA apprend que l’activité ( industrielle) s’est bonifiée de 3,9% en glissement annuel, tirée par la construction des véhicules automobiles ( +18,1%), la fabrication de produits chimiques ( +9,8%), la production et la distribution d’énergie (+9,5%).



Par ailleurs, l’UEMOA a fait savoir qu’au 2ème trimestre 2023, les échanges commerciaux de l’Union avec l’extérieur ont été caractérisés par une baisse des ventes et des achats respectivement de 10,8% et de 6,4% comparativement au 1er trimestre de l’année.

Sur une base annuelle, ajoute le document, les exportations de l’Union ont progressé de 3,6% alors que les importations ont chuté de 2,4%.



En outre, le document précise qu’au terme du 2ème trimestre 2023, l’exécution budgétaire au sein des États membres de l’Union indique que la position budgétaire globale de l’Union a enregistré une dégradation de 43,3 mds par rapport au 2ème trimestre 2022 pour se situer à 11,08,2 mds.



" Cette dégradation du solde budgétaire global de l’Union résulte principalement de la détérioration de la position budgétaire en Côte d’Ivoire, le pays ayant enregistré un solde budgétaire de -418,9 mds au 2ème trimestre 2023 contre -319,7 mds sur la même période un an plus tôt", a expliqué l’UEMOA.



Créée le 10 janvier 1994 à Dakar au Sénégal, l’Union économique et monétaire Ouest Africaine (UEMOA) a pour objectif essentiel, l’édification en Afrique de l’Ouest, d’un espace économique harmonisé et intégré.

L.Barro