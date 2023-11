Drame en mer : Deux corps sans vie découverts après le naufrage d’une embarcation à Gadaye - adakar.com

News Faits Divers Article Faits Divers Drame en mer : Deux corps sans vie découverts après le naufrage d’une embarcation à Gadaye Publié le mardi 7 novembre 2023 | aDakar.com

Deux corps de migrant ont été découverts, ce mardi 07 novembre 2023, après le naufrage d'une embarcation sur la plage de Gadaye, transportant des candidats à l'émigration clandestine, a-t-on appris de Pulse.sn.



Ladite embarcation est une pirogue, qui avait quitté Bargny samedi dernier et a chaviré dans la nuit du lundi 6 novembre 2023, après trois passé en mer sans parvenir à franchir les eaux territoriales du Sénégal. Les victimes sont une femme de teint clair, dont l'abdomen était rempli d'eau, et un jeune homme gisant à quelques mètres de la barque, emportée par les vagues.



La police a pris en charge plusieurs migrants et les a acheminés au commissariat de Wakhinan Nimzatt, où ils seront interrogés dans le cadre de l'enquête ouverte sur cet incident.



