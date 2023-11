Sénégal : Banques et opérateurs mobile money s’associent pour fidéliser les clients, une tendance en vogue - adakar.com

Sénégal : Banques et opérateurs mobile money s'associent pour fidéliser les clients, une tendance en vogue Publié le mardi 7 novembre 2023 | Sikafinance

Orange Money

Des files sur plusieurs mètres, des rouspétances pour des guichets automatiques de billets constamment en panne. C'est l'ambiance quotidienne devant les banques au Sénégal. Des situations qui frustrent les usagers et clients des banques. Rattaché à une structure financière de la place dakaroise depuis bientôt quatre ans, l'enseignant Amadou Tall en a connu des misères. Pour lui, procéder à un simple retrait est une misère.



À cause des anomalies liées aux fonctionnalités des services, il a, à plusieurs reprises pensé à changer de banque. "Au Sénégal, le service bancaire reste à désirer. Aller à la banque, c'est perdre une journée.



Pour ce qui est des retraits, les guichets automatiques ne fonctionnent presque jamais. J'ai voulu changer de banque mais je me suis rendu compte qu'elles sont toutes pareilles", déplore Amadou.

Entre Ousseynou Fall et sa banque, ce n'était pas le grand amour. L'échec d'un retrait un week-end l'a mis dans tous ses états. "Les guichets automatiques ne fonctionnent presque jamais le week-end.



Quand on a une urgence, on est dans le désarroi", crie Ousseynou. Cette mauvaise expérience l'a poussé à intégrer l'Association des clients et sociétaires des institutions financières.

Le recours à Wave et Orange Money



Sans doute agacés par les nombreuses attaques liées aux systèmes défectueux, les banques au Sénégal mènent actuellement des politiques basées sur le digital et les Fintechs pour se rapprocher des clients et surtout améliorer les services. Elles nouent ainsi des partenariats avec des opérateurs comme Wave et Orange Money afin que le client à travers l'application de sa banque puisse transférer de l'argent sur ses comptes mobile money.



La semaine dernière, la Banque de l'habitat du Sénégal a signé un partenariat avec Wave dont l'objectif, selon les deux parties, Wave est de permettre au client d'effectuer des transferts depuis son compte Wave vers son compte bancaire et inversement. Cette alliance, disent les deux institutions, marque une étape importante dans le projet de digitalisation intégrale des services financiers visant à les rendre toujours plus accessibles aux clients.



Quelques semaines avant, la Banque Islamique du Sénégal a noué une convention similaire avec le groupe Orange. Selon le communiqué des deux structures, c'est pour développer son offre de service et poursuivre l'accélération de l'inclusion financière, avec un partenariat qui permettra aux clients et partenaires de la Banque Islamique du Sénégal et d'Orange Money de transférer de l'argent du compte Orange Money au compte bancaire BIS et inversement de "manière simple, instantanée, sécurisé et avec les meilleurs tarifs du marché".



Actuellement au Sénégal, 10 banques sur 28 et 6 systèmes financiers décentralisés ont connecté leurs clients aux paiements digitaux.



Ousseynou Fall attend impatiemment que sa banque rejoigne la liste afin d'avoir à faire des opérations simples et efficaces. "Avec cette approche, je n'aurai plus besoin d'aller à la banque. Que les autres banques suivent, car les clients ont longtemps souffert des désagréments", souhaite Ousseynou.



Mouhamadou Dieng