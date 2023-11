Journée nationale des Forces armées : « La paix, la sécurité, le premier investissement pour un pays », (Macky Sall) - adakar.com

Journée nationale des Forces armées : « La paix, la sécurité, le premier investissement pour un pays », (Macky Sall)

Le chef de l’État, Macky Sall, a présidé la journée nationale des Forces armées sénégalaises célébrée ce mardi 7 novembre. La cérémonie s’est déroulée au Camp Dial Diop.



« Sentinelles vigilantes de l’intégrité territoriale et du maintien de l’ordre public ou soldats engagés au service de l’idéal de paix en Afrique et ailleurs dans le monde, ils méritent notre gratitude et celle de la Nation », a-t-il d’emblée relevé.



Avant d’appuyer : « La journée qui nous rassemble ici n’est pas un simple rituel. Au-delà du cérémonial, elle est surtout l’occasion d’une introspection sur la vocation du soldat dans la société parce que nos forces armées, par leur mode de recrutement sur l’étendue du territoire national sans discrimination aucune, incarne la nation dans toute sa diversité. »



« D’où la pertinence, a-t-il poursuivi, du concept Armée – Nation qui inspire le thème de cette édition : Les Forces armées au coeur de la cohésion nationale. »



« Un thème d’actualité qui nous interpelle » parce qu’estime-t-il : « Nous vivons dans un monde dangereux. Un monde exténué par l’abîme de la guerre, un monde de turbulence, et d’incertitudes. Un monde marqué par la crise des valeurs, des violences physiques, verbales, et morales portées et amplifiées à grand débit par les réseaux virtuels. Autant de facteurs déstabilisants et blessants, (sapant) le fondement de l’État et de la République, (portant) atteinte à la cohésion nationale, et (nuisant) à l’honorabilité d’honnêtes citoyens. »



Macky Sall de poursuivre : « Voilà pourquoi dans une société qui se veut libre et démocratique, liberté et responsabilité doivent aller de pair afin que nul ne puisse se croire au-dessus ou en marge de l’État, de la Nation et de la République. C’est ainsi que l’oeuvre de construction nationale se fortifie. »



Saluant « à cet égard la vocation de nos forces armées d’être le réceptacle harmonieux de toutes nos diversités socio-culturelles. dans le culte du devoir, de l’excellence et du mérite », il s’est réjoui du fait que « sous les drapeaux, peu importe qui l’on est ou d’où l’on vient, toutes les différences et les diversités s’effacent pour faire place à l’esprit de camaraderie et de fraternité d’arme. »



Un esprit qu’il appelle à « cultiver et enseigner au-delà des Armées par l’éducation au civisme et à la citoyenneté », indiquant que « c’est notre vivre ensemble et notre destin commun qui le commandent. »



Pour ma part, a-t-il tenu à préciser, « j’ai toujours accordé une priorité élevée à nos forces de défense et de sécurité afin qu’elles puissent servir l’État, la Nation et la République dans les meilleures conditions possibles. » C’est le sens, dit-il, « du vaste programme de modernisation de nos Armées que j’ai mis en place depuis mon accession à la magistrature suprême. » Lequel a conduit à « une hausse sans précédent de 250% du budget entre 2012 et 2023. Ce qui nous a permis de renforcer considérablement les moyens opérationnels de nos forces de défense et de sécurité dans leurs composantes terrestre, maritime et aérienne. »



Quant aux effectifs, s’est-il enorgueilli, « ils ont augmenté de plus de 60%, offrant ainsi un maillage complet du territoire nationale ».



« Ces efforts considérables que nous avons déployé dans ce sens avec des projets déjà achevés et d’autres en cours à Dakar, Bignona, Saraya, entre autres sites, et cette montée en puissance tous azimuts de nos forces armées traduit ma conviction que le premier investissement d’un pays consiste à assurer la paix, la sécurité et la stabilité sans lesquelles rien n’est possible. Et en ces temps de menace accrue, tout ce qui concourt à renforcer la défense nationale n’a pas de prix parce que c’est elle qui nous met à l’abri des périls en soutenant les fondements de l’État, de la Nation et de la République », a-t-il justifié.



La journée, commémorant la remise, le 10 novembre 1960, du drapeau du premier régiment des tirailleurs sénégalais au premier bataillon d’infanterie, entérinant ainsi la date historique de l’accession du Sénégal à la souveraineté nationale, le 20 août 1960, a été marquée par une prise d’armes, un dépôt de gerbe au Mémorial du Souvenir, le baptême des promotions de l’Ecole militaire de santé (EMS) et de l’Ecole nationale des officiers d’active (ENOA), une remise d’insignes de décoration à des militaires blessés en opérations et la signature du Livre d’or.



Dié BA