Sénégal : Les détails de la nouvelle structuration du projet gazier Yakaar-Teranga - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Économie Article Économie Sénégal : Les détails de la nouvelle structuration du projet gazier Yakaar-Teranga Publié le mardi 7 novembre 2023 | Sikafinance

© Autre presse par DR

Cadastre pétrolier

Tweet

British Petroleum, BP, s'est retiré du projet Yakaar-Teranga. Ce retrait s'accompagne d'un transfert du rôle d'opérateur à Kosmos et du transfert de ses intérêts (60%) aux deux entités restant dans l'association (Petrosen et Kosmos), au prorata de leurs participations respectives, soit 15% pour Petrosen et 45% pour Kosmos.



24 heures après, Petrosen a livré les détails de la nouvelle structuration du projet. Ainsi, à l'entrée en phase d'exploitation, la Société nationale Petrosen pourra faire passer sa participation de 10% à 35%, sans contrepartie aucune selon un document reçu de la compagnie nationale.



Il est également prévu l'entrée dans l'Association d'un nouveau partenaire par cession croisée de 32% des parts de Kosmos et 1% des parts de Petrosen de sorte à obtenir une association composée, à terme, de Petrosen (34%), Kosmos (33%) et du Nouveau partenaire (33%). Faisant ainsi de Petrosen le partenaire majoritaire de la future association.



Cette structuration, indique Petrosen, marque un tournant dans la montée en puissance de la société nationale " appelée à jouer un rôle de plus en plus prépondérant dans la configuration des associations en charge de l'exploitation des ressources d'hydrocarbures du pays ".



Avec la nouvelle structuration, le Sénégal et son partenariat travailleront aussi sur les stratégies gas-to-power et gas-to-industry impulsées par l'Etat du Sénégal. L'une des priorités est également de favoriser un concept de développement innovant qui donne la priorité à la livraison rapide et compétitive du gaz naturel sur le marché intérieur combiné à la production de gaz naturel liquéfié (GNL) destiné à l'exportation.



Pour rappel, les découvertes Yakaar et Teranga ont été faites respectivement en 2015 et 2016 avec des ressources en gaz récupérables de plus de 20 TCF (environ 560 milliards de mètres cubes).



Mouhamadou Dieng

Commentaires