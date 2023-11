Retrait des forces françaises au Niger : le Togo se positionne en tant que facilitateur clé - adakar.com

Retrait des forces françaises au Niger : le Togo se positionne en tant que facilitateur clé Publié le mardi 7 novembre 2023 | aDakar.com

Dans une démarche visant à garantir la stabilité au Niger, une délégation du Conseil National pour la Sauvegarde de la Patrie du Niger a été reçue par le président Faure Gnassingbé du Togo le lundi 6 Novembre. Lors de cette réunion, le général Salifou Mody, ministre de la Défense du Niger, a fait part de la situation de son pays à son homologue togolais.





Le point central de la discussion a été l'exigence du "retrait total des forces françaises" du Niger, selon les déclarations du général Mody. Il a également souligné que le retrait est en cours, suite à un accord dans lequel plusieurs pays jouent un rôle de garant. Les États-Unis, en raison de leur présence militaire sur le territoire nigérien, ont été désignés comme garant, et le Togo, en tant que pays voisin et contributeur continu, a été sollicité pour jouer un rôle similaire dans cet accord.





L'engagement du Togo en tant que garant a été salué par le ministre des Affaires étrangères togolais, Robert Dussey. Il a exprimé sa gratitude envers le Niger pour cette désignation et a également manifesté la volonté du Togo de collaborer pour mettre en place un groupe de soutien à la transition au Niger. Cette démarche vise à assurer une transition en douceur dans le pays voisin.





Le retrait des forces françaises se poursuit, avec des préparatifs en cours pour le départ des moyens aériens français. Il est à noter que, bien que le chef de la diplomatie togolaise ait condamné les prises de pouvoir par la force, il a également tendu la main à son homologue nigérien et son gouvernement pour collaborer dans cette période critique.





Par ailleurs, le Togo se positionne en tant que facilitateur auprès de la communauté internationale, y compris la CEDEAO, dans le but de contribuer à la résolution de la situation au Niger. Des sanctions financières strictes ont été imposées par la CEDEAO, et le commerce avec le Nigeria voisin a été suspendu.





