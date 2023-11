Le margouillat de Thiallane : l’animal qui démasque les voleurs - adakar.com

Au cœur du Saloum, parmi les contrées reculées des îles du Gandoul, Thiallane, petit village de pêcheurs, regorge de mystères. Cette petite île à deux heures de Ndangane, accessible uniquement par voie d'eau, abonde de lieux sacrés et de sites réputés pour leur valeur mystique. Le village lui-même serait un lieu sacré, comme l'indique le mot socé "diallang" pris pour désigner les lieux aux origines de sa création.

La déformation du terme aurait donné son nom à ce hameau reclus au milieu des eaux, baignant encore aujourd'hui dans un mysticisme très fort, fait de récits et de traditions ancestrales.



Dans ce village, existe un animal, le margouillat de Thiallane, un redoutable lézard, reptile dangereux, de par sa puissance mystique. Le village est pris d’assaut par des gens venus d’horizons divers avec comme objectif : se plaindre auprès de la famille Thior qui pratique le rituel du margouillat. Cette famille est la seule habilitée à toucher l’animal.



Le plaignant de vol qui arrive à Thiallane est conduit sous le grand baobab qui abrite le fer sur lequel doit être posé l’animal. Muni d’un marteau, le vieux Idrissa Thior en charge du rituel, repris par Le Soleil, évoque toutes les pratiques mystiques nécessaires avant de passer à l’acte. Les prières et les incantations.