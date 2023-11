Université Cheikh Anta Diop de Dakar: “Il est impératif que l’UCAD se redresse par la reprise sans délai des enseignements en présentiel“ (Coordination SAES) - adakar.com

Université Cheikh Anta Diop de Dakar: "Il est impératif que l'UCAD se redresse par la reprise sans délai des enseignements en présentiel" (Coordination SAES)
Publié le lundi 6 novembre 2023

Communiqué de la Coordination SAES du Campus de Dakar: Cinq mois, ça suffit !



Ça suffit, parce que, voilà cinq mois que l’UCAD est sortie de son chantier battu, l’enseignement en présentiel qui lui a valu sa place de première université francophone.



Ça suffit, parce que, bien évidemment, ce temps de latence impacte négativement sur le quantum horaire et, par conséquent, sur la qualité de la formation.



Ça suffit, parce qu’en cinq mois, nous avons noté l’atermoiement des autorités dans un dilatoire continu et savamment orchestré.



Durant toute cette période, lesdites autorités n’ont posé aucun acte concret pour une reprise des enseignements en présentiel, laissant visibles les stigmates issus des saccages , nonobstant les multiples alertes de la coordination.



Aussi inacceptable que cela puisse paraître, nous ne pouvons plus nous arrêter sur des atrocités commises par des malfrats, des bandits qui ont brûlé notre chère université le 1er juin 2023, car II y va de la survie de l’UCAD, en général, et de la communauté universitaire, en particulier.



Nous n’avons pas le droit de laisser croire à ces personnes malveillantes que leur objectif criminel, qui était la mise à terre de notre outil de travail et, par-delà, l’enseignement supérieur, est atteint. Nous n’avons pas non plus le droit de laisser croire à l’opinion que l’Université est devenue un lieu d’instabilité et d’insécurité.



Il est alors impératif que l’UCAD se redresse par la reprise sans délai des enseignements en présentiel, et ce, tout au moins, pour sauver l’année académique 2022-2023.



Aussi, est-il utile de faire un rappel aux membres du conseil académique.



Chers Doyens de Facultés, chers Directeurs d’Ecole et directeurs d’institut, chers représentants des enseignants-chercheurs et chercheurs, cher représentant du PATS, cher représentant des syndicats des enseignants-chercheurs et chercheurs, le devenir de l’UCAD est entre vos mains, vous membres du premier conseil institué au sein de l’UCAD.



La situation impose que vous décidiez le 08 novembre 2023, à l’unanimité, de la reprise effective des enseignements en présentiel.



Chers collègues et camarades membres du Conseil Académique, vous avez la destinée de l’UCAD entre vos mains. Vu le ras-le-bol généralisé, l’épuisement et l’exaspération de tous les enseignants-chercheurs et chercheurs, qui traduit simplement un immense désir de reprendre l’enseignement dans les amphis, les salles de cours de td et de TP, vous n’avez pas le droit de faillir. Vu l’angoisse des étudiants, suffisamment atteints par la peur d’une année compromise, vous n’avez pas le droit de faillir !



Au demeurant, la coordination du SAES campus de DAKAR maintiendra sa mobilisation ferme et résolue jusqu’à entière satisfaction. Main dans la main, nous devons parvenir, par une reprise immédiate et effective des enseignements en présentiel, à rassurer les parents d’étudiants, les étudiants, la communauté nationale et internationale.



Nous appelons le Recteur à plus de responsabilité, de sagesse, au respect et à une application fidèle des décisions issues des instances délibérantes.



Nous invitons le MESRI à une matérialisation diligente des accords verbaux et écrits qui engagent le gouvernement.



Somme toute, au nom de l’UCAD qui nous a tout donné,



Au nom de la garantie de l’autonomie des Universités et par-delà des instances pédagogiques,



La coordination SAES du campus de Dakar dit non, à la volonté de confiscation du pouvoir de décisions des instances académiques ;



Elle dit non, à cette campagne de désinformation de l’opinion sur la situation réelle de l’UCAD.

La coordination SAES du campus de Dakar dit oui à une reprise immédiate et sans condition des enseignements en présentiel !



Vive le SAES,



Vive les militants.



Dakar, le 06 novembre 2023





La Coordination SAES de l’UCAD