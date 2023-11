Sénégal : Kosmos Energy prend en charge l’exploitation de Yakaar-Teranga - adakar.com

Sénégal : Kosmos Energy prend en charge l'exploitation de Yakaar-Teranga Publié le lundi 6 novembre 2023

© Autre presse par DR/Kosmos energy

BP a déjà acquis en décembre, auprès de l`américain Kosmos Energy, une participation majoritaire dans plusieurs licences d`exploration côté mauritanien.

Le géant américain Kosmos Energy augmente sa participation directe à 90 % dans le projet gazier Yakaar-Teranga et prend en charge l'exploitation des réserves. Cela fait suite au retrait de son compatriote British Petroleum du projet. Yakaar-Teranga est l'une des plus grandes découvertes de gaz au monde ces dernières années et contient environ 25 000 milliards de pieds cubes (Tcf) de gaz privilégiés, avec une teneur négligeable en dioxyde de carbone et un minimum d'impuretés, réduisant ainsi le besoin de traitement avant le transport/liquéfaction.

Dans un communiqué publié ce 6 novembre, Kosmos dit avoir travaillé en étroite collaboration avec Petrosen, la société publique pétrolière et le gouvernement du Sénégal, sur un concept de développement innovant qui donne la priorité au gaz compétitif sur le marché intérieur en croissance rapide, combiné à une installation offshore de gaz naturel liquéfié (GNL), ciblant les exportations vers les marchés internationaux.