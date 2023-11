SENEGAL-FRANCE-SPORTS / JOJ 2026 : Dakar et Paris signent un accord de financement de près de 10 milliards de FCFA - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Sport Article Sport SENEGAL-FRANCE-SPORTS / JOJ 2026 : Dakar et Paris signent un accord de financement de près de 10 milliards de FCFA Publié le lundi 6 novembre 2023 | Agence de Presse Sénégalaise

© aDakar.com par BL

Signature de convention de financement entre le Sénégal et l`AFD pour l’organisation du des Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ)

Dakar, le 7 novembre 2022 - Le gouvernement du Sénégal et l`Agence française de développement AFD ont signé une convention de financement d`un montant de 45 millions d`Euros pour l’organisation du des Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ 2026). Tweet

Le Sénégal a signé avec l’Agence française de développement (AFD), lundi à Dakar, un accord ‘’de prêt’’ de 9.832.490.347 de francs Cfa soit 15 millions d’Euros, pour le financement additionnel du projet de réhabilitation et l’aménagement d’équipements sportifs en vue des Jeux olympiques de la Jeunesse 2026, a constaté l’APS.



‘’Face à l’organisation de cet évènement d’envergure planétaire, l’Agence française de développement a bien voulu octroyer au gouvernement du Sénégal un nouveau financement complémentaire de 15 millions d’euros pour prendre en charge les coûts additionnels liés à la rénovation et à l’extension de nos équipements sportifs’’, a déclaré le ministre de l’Economie, du Plan et de la Coopération, Doudou Kâ.



Selon le ministre, ‘’les JOJ 2026 qui seront organisés par le Sénégal, seront une célébration planétaire de la jeunesse (…) ».



Il a invité à cet effet les acteurs impliqués dans ce ‘’processus exigeant’’, à ‘’prendre les dispositions appropriées pour mener à terme les activités retenues selon le calendrier indiqué’’.



Selon lui, »le sport n’est pas seulement une activité ludique mais aussi un vecteur et un levier économique qui requiert des investissements importants’’.



Le Directeur général de l’AFD, Rémy Riou, a relevé que ‘’cette signature d’un accord de prêt de 15 millions d’Euros vient renforcer encore le partenariat financier entre le Sénégal et la France’’.



‘’Ce prêt s’ajoute, selon lui, à un autre de vingt-neuf milliards quatre cent quatre-vingt-dix-sept millions soit 45 millions d’Euros, portant à 39,329 milliards de FCFA soit 60 millions d’Euros au total pour l’ensemble des appuis du groupe auprès des acteurs de l’écosystème du sport au Sénégal’’.



M. Riou a souligné que cette confiance est le signe de l’importance du sport pour le développement.



‘’Quand un pays décide de s’endetter pour le sport, cela veut dire que dans dix ou 20 ans, le sport aura généré de la valeur, aura créé de la croissance, de l’inclusion sociale qui permettront de rembourser le moment venu’’, a t-il soutenu.



La ministre des Sports et des Jeux olympiques et paralympiques de France, Amélie Oudéa-Castéra, s’est réjouie de la signature de l’accord, estimant qu’elle va permettre »l’accès à des infrastructures de qualité pour le plus grand nombre ».



‘’Je suis heureuse que la France, à travers l’AFD, puisse vous accompagner dans cette direction avec la signature de cette convention de financement de 15 millions d’Euros qui vient s’ajouter à celle de 45 millions d’Euros, déjà signés en 2022’’, a-t-elle dit.



Selon l’officielle française, la double rénovation du stade Iba Mar Diop va s’accompagner ‘’d’une requalification de ses abords favorisant les opportunités économiques pour les activités informelles qui s’y développent’’.



Des infrastructures de proximité, a t-on annoncé, vont être réalisées dans différents quartiers de »Grand Dakar ».



Pour Lat Diop, ministre des Sports du Sénégal, ‘’ce financement marque une étape significative dans le renforcement du développement du sport en Afrique en général et au Sénégal en particulier’’.