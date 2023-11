SENEGAL-DIVERS / Plus de 17 millions en faux billets et 1 kg de chanvre indien saisis à Kolda (Police) - adakar.com

SENEGAL-DIVERS / Plus de 17 millions en faux billets et 1 kg de chanvre indien saisis à Kolda (Police) Publié le lundi 6 novembre 2023 | Agence de Presse Sénégalaise





Le commissariat central de Kolda (sud) a saisi récemment plus de 17 millions de francs de faux billets et 1 kilogramme de chanvre indien, a indiqué, lundi, le commissaire de police, Lat Diop Sall.



Les policiers ont exploité une exploitation reçue vendredi dernier. Le commissaire Diop explique que c’est sur la base de ces renseignements qu’ils ont procédé à la filature et à l’interpellation d’un individu à côté d’un hôtel de la ville de Kolda.



Le reste de la bande a été arrêté ‘’dans une maison avec la saisie 19 millions’’ de francs CFA, dont seul ‘’un million cinq cent mille sont de vrais billets de banque’’.



Cinq individus, dont un de nationalité guinéenne, ont été interpellés dans le cadre de cette affaire de faux billets et deux autres pour usage et trafic de drogue, a-t-il ajouté.



Au cours de l’opération, les policiers ont aussi saisi ‘’un kilogramme de chanvre indien’’, a-t-il signalé.

Les suspects seront tous présentés au parquet dans les prochaines heures pour association de malfaiteurs, trafic de drogue et de faux billets de banque, a annoncé Lat Diop Sall.



Il a salué l’engagement et la collaboration des populations. Il a toutefois invité les bailleurs à être très vigilants à l’image des hôteliers, en procédant à l’enregistrement des occupants de leurs logements, pour faciliter le travail des forces de défense et de sécurité dans la région de Kolda. Celle-ci partage de larges frontières avec trois pays de la sous-région.