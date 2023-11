Football-Sénégal: le stade Demba Diop opérationnel dans quinze mois - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Sport Article Sport Football-Sénégal: le stade Demba Diop opérationnel dans quinze mois Publié le lundi 6 novembre 2023 | aDakar.com

© Autre presse par DR

Les travaux de réhabilitation du stade Demba Diop seront officiellement lancés ce jeudi

Tweet

Le stade Demba Diop du Sénégal devrait être opérationnel dans un délai de quinze mois soit un an et demi, a annoncé le directeur des associations membre de la Fifa et responsable du programme Forward, Jean-Marie Kenny lors d'une d'une visite effectué hier sur le site, a-t-on appris via la fédération sénégalaise de football, ce lundi 06 novembre 2023.



Suite à l'inspection du chantier, le représentant de la haute faîtière de football, s'est avoué convaincu des travaux de rénovation du stade, qui vise à optimiser sa capacité d'accueil, passant de 14 000 à 20 000 places. En outre, Jean Marie Kenny a relevé qu'un souci de canalisation des eaux se pose mais devrait aussitôt être réglé dans les délais sans soucis.



Rappelons que la rénovation du stade Demba Diop s'élève à hauteur de 2 milliards de FCFA financé par le programme forwards de la FIFA. Les travaux se déroulent en deux phases distinctes. La première phase implique la restauration de la tribune couverte ainsi que des deux virages, tandis que la deuxième phase se concentrera sur la rénovation de la tribune découverte.



HB