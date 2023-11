La BCEAO “prend acte“ de la libération de son Directeur national pour le Niger (Communiqué) - adakar.com

Maman Laouali Abdou Rafa, directeur national de la BCEAO pour le Niger,

La Banque Centrale des États de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO) annonce "prendre acte" de la libération, le samedi 4 novembre 2023, de son Directeur national pour le Niger. Dans un communiqué daté de ce lundi 6 novembre, l'institution émettrice dont le siège principal est à Dakar (Sénégal) confirme la remise en liberté de Maman Laouali Abdou Rafa.



Le Directeur national pour le Niger avait été arrêté à Niamey, le mardi 31 octobre 2023 et aurait été entre les mains des services de la sécurité extérieures.



Dans un premier communiqué en date du vendredi 3 novembre, la Banque Centrale des États de l'Afrique de l'Ouest déclarait attendre de “connaître les raisons de cette interpellation“.



La BCEAO avait également annoncé avoir "saisi ses avocats pour toute suite qu'il conviendra de réserver à cette affaire".



Jusqu'à sa libération intervenue le samedi 4 novembre 2023, les autorités nigériennes n'avaient pas communiqué de façon officielle sur les motivations de cette interpellation.



L'arrestation de Maman Laouali Abdou Rafa, Directeur national de la BCEAO pour le Niger, est la deuxième depuis le coup d'État militaire qui a renversé le président Mohamed Bazoum, le 26 juillet 2023.



La première interpellation avait eu lieu quelques après la prise du pouvoir politique par les militaires regroupés au sein du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie (CNSP).



Le Niger est sous le coup des sanctions de l'UEMOA et de la CEDEAO depuis le changement anticonstitutionnel de fin juillet. Parmi les sanctions qui visent le Niger, il y a le gel des avoirs du gouvernement et des entreprises publiques du Niger. Aussi, en application des sanctions prises par l'UEMOA, la Banque Centrale des États de l'Afrique de l'Ouest a suspendu le versement de liquidités à l'État du Niger.



Makhtar C.