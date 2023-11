Déclaration du Secrétariat du Comité central sur la lutte des travailleurs des collectivité territoriales - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Déclaration du Secrétariat du Comité central sur la lutte des travailleurs des collectivité territoriales Publié le lundi 6 novembre 2023 | aDakar.com

© aDakar.com par BL

Réunion du Comité Central du PIT Sénégal

Dakar, le 23 août 2023 - Le Comité Central du PIT Sénégal s’est réuni, pour sa première session ordinaire après le 7ème Congrès du Parti, le dimanche 20 août 2023 à Dakar. Tweet

Au cours de sa réunion hebdomadaire, le Secrétariat du Comité Central a examiné entre autres, la situation sur le front social, marquée par la lutte en cours des travailleuses et travailleurs des collectivités territoriales pour des augmentations salariales. En effet, depuis plus de deux mois, par des actions de grèves hebdomadaires répétitives, l'intersyndicale des Travailleurs des collectivités territoriales exige des augmentations de salaires à l'instar de celles dont ont bénéficié les agents de la Fonction publique d'État depuis 2022.



Cette longue lutte revendicative continue de paralyser le fonctionnement du service public des collectivités territoriales, portant du coup, un sérieux préjudice aux nombreux usagers quotidiens à la recherche de documents d'état-civil et administratifs pour la réalisation de démarches courantes et indispensables.



Le PIT-Sénégal, analysant cette situation, considère que les revendications à l'origine de cette lutte radicale sont d'autant plus légitimes qu'il faut les examiner à l'aune, d'une part, des principes de justice et d'équité, d'autre part, des dispositions du Code général des collectivités territoriales et de la loi sur la Fonction publique territoriale. C'est pourquoi, il exprime sa solidarité aux travailleuses et travailleurs des collectivités territoriales et, dans le même élan, il invite le Gouvernement à diligenter les négociations avec l'intersyndicale pour sortir de cette crise qui a trop duré. De même, le PIT exhorte l'intersyndicale des collectivités territoriales à faire preuve de lucidité et de souplesse dans les négociations, au regard de la complexité de la composition du personnel des collectivités territoriales.



Au demeurant, par-delà cette crise, le PIT exhorte l'État à se pencher sérieusement sur les conditions de recrutement, de formation et de gestion du personnel des collectivités territoriales, par la mise en œuvre de la loi sur la Fonction publique territoriale et ses décrets d'application, dans l'esprit et la perspective de donner un nouvel élan à la politique de décentralisation en vigueur dans le pays depuis plus de 50 ans.



Dakar, le 05 novembre 2023 Le Secrétariat du Comité Central