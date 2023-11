Sports - Lutte: Modou Lô bat Ama Baldé et conserve son titre de “Roi des Arènes“ - adakar.com

Sports - Lutte: Modou Lô a battu Ama Baldé

Le champion de l’écurie “Rock Energie“ Modou Lô a conservé, ce dimanche 5 novembre 2023, sa couronne de “Roi des Arènes“ dans un combat qui était très attendu, contre Ama Baldé de l’écurie “Falaye Baldé“



L’Arène nationale de la lutte sénégalaise a vibré, ce dimanche 5 Novembre, au rythme d’un spectacle sportif et culturel des grands jours pour ce combat royal



Dès les premières secondes du combat, Modou Lo s’est mis en position favorable après un corps à corps. Administrant d’innombrables coups à son adversaire, Modou Lo sera stoppé dans son élan par un fan venu de l’extérieur pour interrompre l’action.



Au retour sur le rond central, les arbitres vont visionner la vidéo assistance, désormais une réalité dans la lutte sénégalaise.



De retour, Modou Lo sera déclaré vainqueur du combat royal dont l’enjeu était le titre de Roi des Arènes que Modou Lô conserve à l’issue d’un combat qui a tenu en haleine le monde de la lutte sénégalaise.



Le choc royal avait été ficelé par le promoteur Luc Nicolaï. Entre la signature du contrat et le combat, près de 5 années se sont écoulées, entre blessures et Covid-19.



Makhtar C.

