Lutte sénégalaise: Modou Lô freine Ama Baldé et garde sa couronne de Roi des arènes - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Sport Article Sport Lutte sénégalaise: Modou Lô freine Ama Baldé et garde sa couronne de Roi des arènes Publié le lundi 6 novembre 2023 | RFI

© aDakar.com par SB

Lutte sénégalaise: Ama Baldé terrasse Papa Sow

Dakar, le 18 février 2018 - Ama Baldé a dominé Papa Sow lors d`un combat de lutte organisé par le promoteur Assane Ndiaye. Le choc s`est déroulé au stade Léopold Sédar Senghor et il mettait en jeu le drapeau du ministre des Sports Tweet

Le lutteur des Parcelles Assainies Modou Lô a battu son challenger, le Pikinois Ama Baldé, grâce à la règle des quatre appuis, ce dimanche 5 novembre. Et ce, après l’intervention de la Var.



Il n’y a presque pas eu de round d’observation, sinon quelques balancements de bras pour entrer dans le combat. Considéré comme un lutteur offensif, Ama Baldé a eu à peine le temps de lancer le premier coup avant que Modou Lô n’attaque véritablement en premier.



Le Roi des Arènes a pris l’initiative et a très vite invité son adversaire à un échange de coups de poing. L’empoignade qui en a découlé a failli profiter au Pikinois qui a tenté un « mbott » (hanché) pour faire tomber le Parcellois. Les deux lutteurs se sont retrouvés pour une prise au sol, mais le Roi des arènes, plus vif, est parvenu à ceinturer son vis-à-vis. Ama Baldé est piégé et à la merci des coups. Dans une mauvaise posture, le fils de Falaye Baldé concède la défaite en posant quatre appuis (deux mains et deux genoux) au sol.