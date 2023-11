Mamoudou Ibra Kane sur son supposé ralliement à Amadou Ba : « C’est une information non fondée » - adakar.com

Mamoudou Ibra Kane sur son supposé ralliement à Amadou Ba : « C'est une information non fondée »
Publié le dimanche 5 novembre 2023



Mamoudou Ibra Kane, le patron du Conseil des Diffuseurs et Éditeurs de Presse du Sénégal (Cdeps)

Candidat annoncé à la Présidentielle de 2024, Mamoudou Ibra Kane, leader du mouvement « Demain, c’est maintenant », a décidé de renoncer à sa candidature. Cependant, sur les réseaux sociaux, plusieurs affiches ont circulé, annonçant son ralliement au candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar, Amadou Ba. Ce qu’il dément.



« C’est une information qui n’est pas fondée. Je m’en tiens juste à ma déclaration d’hier. Ni plus ni moins », a déclaré Mamadou Ibra Kane, rapporte Dakaractu. Cependant, le journaliste et homme politique a tenu à préciser que « lui et son mouvement demeurent ouverts à toutes discussions… ».



Une alliance avec un candidat à la Présidentielle n’est donc pas à exclure d’ici les prochaines semaines.

