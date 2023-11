Sénégal : les bénéfices des pêcheurs en chute de 65 % - adakar.com

La Fondation pour la justice environnementale a récemment publié un rapport sur la pêche artisanale au Sénégal. L'étude révèle que 65% des pêcheurs artisanaux ont vu leur revenu drastiquement baissé.



La pêche artisanale au Sénégal nourrit difficilement son homme ces dernières années. C'est ce que révèle la Fondation pour la justice environnementale dans un rapport paru le 31 octobre 2023.





65% des pêcheurs interrogés affirment tirer moins de revenus de leur activité. Le volume des captures par pirogue a diminué de 58 % entre 2012 et 2019. Une situation déplorable qui trouve son origine dans l'augmentation du volume de la pêche industrielle.





En effet, au moins 49 % des navires battant pavillon sénégalais sont liés à des bénéficiaires effectifs établis dans l'Union européenne et la Chine par le biais de sociétés mixtes opaques. 88% des pêcheurs artisanaux constatent par ailleurs que les chalutiers font souvent immersion dans leurs zones de pêches ce qui provoquent souvent des heurts.



Selon les estimations 2022, du département américain de l'agriculture, la pêche contribuerait à 3,2% du produit intérieur brut (PIB) et constituerait 10,2% des exportations sénégalaises.