Quatre ans après la signature de leur combat, Modou Lô, actuel Roi des arènes sénégalaises, et Ama Baldé vont enfin pouvoir s'affronter après plusieurs reports. Ce dimanche 5 novembre, le Roc des Parcelles devra être très fort pour stopper Ama Baldé promis au destin de roi depuis son enfance.



Aux lutteurs bien nés, « la valeur n’attend point le nombre d’années ». Avec Ama Baldé, la lutte, c'est d’abord un héritage. Lourd. Le lutteur de Pikine n’est autre que le fils de Falaye Baldé, légende de la lutte sénégalaise, décédé en 2013, et auteur d’un impressionnant palmarès dans l’arène (137 combats, 2 matchs nuls et 3 défaites).