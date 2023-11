Guinée : 3 des 4 évadés arrêtés et ramenés en prison, Dadis Camara reste introuvable - adakar.com

News Afrique Article Afrique Guinée : 3 des 4 évadés arrêtés et ramenés en prison, Dadis Camara reste introuvable Publié le samedi 4 novembre 2023 | senenews.com

© Autre presse par DR

Moussa Dadis Camara

Après l’annonce de l’arrestation du Colonel Moussa Thiegboro Camara, qui se serait lui-même rendu selon les informations de Africaguinée, deux autres ont été arrêtés par les éléments des forces spéciales guinéennes. Il s’agit des colonels Claude Pivi ‘’Coplan’’ et Blaise Goumou. Moussa Dadis Camara, ancien président guinéen, est le seul toujours en cavale.



Les éléments des forces spéciales guinéennes continuent de ratisser la ville de Conakry et sa banlieue. Une stratégie payante car selon des informations, elles ont réussi à retrouver les colonels Claude Pivi ‘’Coplan’’ et Blaise Goumou, après que le Colonel Moussa Thiegboro Camara se soit rendu.



Pour le moment, le capitaine Moussa Dadis Camara est le seul qui reste introuvable. Les recherches se poursuivent pour mettre la main sur l’un des grands acteurs du massacre du 28 septembre 2009.