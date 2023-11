En Guinée, Moussa Dadis Camara s’évade de prison - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Afrique Article Afrique En Guinée, Moussa Dadis Camara s’évade de prison Publié le samedi 4 novembre 2023 | Jeune Afrique

© Autre presse par DR

Aboubacar Sidiki Diakité, dit « Toumba », est un militaire guinéen. Aide de camp du président guinéen Moussa Dadis Camara

Tweet

L’ancien chef de la junte guinéenne et au moins deux de ses co-accusés dans le procès du massacre du 28 septembre 2009 ont réussi, ce samedi 4 novembre à l’aube, à s’échapper de la plus grande prison de Conakry.



Les habitants de la presqu’île de Kaloum se sont réveillés tôt ce samedi matin au son des armes automatiques, quand un commando a pris d’assaut la Maison centrale de Conakry, la plus grande prison de Guinée.



Les détenus les plus surveillés du pays

Selon nos informations, des individus lourdement armés ont fait évader plusieurs des accusés dans le procès du massacre du 28 septembre 2009, à commencer par l’ancien homme fort du pays, le capitaine Moussa Dadis Camara, mais aussi Claude Pivi et Blaise Goumou.