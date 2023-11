Commission électorale nationale autonome (CENA): le Président Doudou Ndir limogé - adakar.com

Commission électorale nationale autonome (CENA): le Président Doudou Ndir limogé Publié le vendredi 3 novembre 2023 | aDakar.com

© aDakar.com par MC

Les Sénégalais aux urnes pour élire leurs conseillers municipaux et départementaux

Dakar, le 29 juin2014- Le Sénégal élit les conseillers municipaux et départementaux de ses différentes collectivités. Plusieurs personnalités ont accompli ce matin leur devoir citoyen. Doudou Ndir, président de la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA) Tweet

Quatre jours après avoir fait injonction à la Direction générale des élections (DGE) de délivrer des fiches de parrainage à Ousmane Sonko, Ndour Ndir quitte la présidence de la Commission électorale nationale autonome (CENA).



Un décret du président de la République Macky Sall est venu, ce vendredi 3 novembre 2023, nommés de nouveaux membres dont un vice-président également.



La présidence de la Commission électorale nationale autonome (CENA) est désormais confiée à l'Inspecteur général d'Etat à la retraite Abdoulaye Sylla.



"Le Président de la République a nommé, par décret n° 2023- 2152 du 03 novembre 2023, les nouveaux membres de la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA), à l’expiration des mandats des membres sortants. Le Chef de l’Etat a par ailleurs nommé Monsieur Abdoulaye SYLLA, Inspecteur général d'Etat à la retraite, et Monsieur Ndary TOURE, Magistrat à la retraite, respectivement Président et Vice - Président de la Commission Électorale nationale Autonome (CENA)", indique un communiqué de la Présidence de la République signé par le Secrétaire général Oumar Samba Bâ.



C'est la loi n°2005-07 du 11 mai 2005 qui a institué la Commission électorale nationale autonome (CENA). Les membres sont nommés par le président de la République pour un mandat de 6 ans.



Le désormais ex-président de la Commission électorale nationale autonome (CENA), Doudou Ndir avait largement épuisé son mandat. À la retraite depuis plusieurs années, Doudou Ndir aura passé plus d'une décennie à la tête de la Commission électorale nationale autonome (CENA).



Voici la composition de la CENA.