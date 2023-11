Sénégal - Soudan du Sud à huis clos, le 18 novembre... - adakar.com

Sénégal - Soudan du Sud à huis clos, le 18 novembre...
Publié le samedi 4 novembre 2023

© aDakar.com par DR

Les Lions de la Téranga dominent le Brésil 4-2

Lisbonne, le 20 juin 2023 - L`équipe nationale du Sénégal a battu le Brésil en amical 4-2.

Pour leur premier match des éliminatoires de la Coupe du monde 2026, les Lions joueront à huis clos, a indiqué la Fédération sénégalaise de football (FSF), ce jeudi. En raison de l’attitude de ses supporters contre l’Egypte en barrage retour de la Coupe du monde 2022 au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio, le Sénégal s’est vu infliger par la Fifa une amende de 175 000 francs suisses (près 182 000 euros) plus une sanction d’un match à huis clos.



Celle-ci était à purger lors du premier match officiel à domicile estampillé Fifa. Ainsi, pour la première rencontre à domicile comptant pour les éliminatoires du Mondial 2026, contre le Soudan, la bande à Sadio Mané affrontera les Crocodiles du Nil sans leur public, le 18 novembre prochain au stade Abdoulaye Wade.



‘’La Fédération Sénégalaise de Football (FSF) porte à la connaissance du public qu’en application de la décision de la commission de discipline de la Fifa, rendue le 27 avril 2022, après les incidents survenus au stade Abdoulaye Wade lors du match de barrage Sénégal - Égypte du 29 mars 2022, le match Sénégal - Soudan du Sud comptant pour la première journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026 et prévu le 18 novembre 2023 sera joué à huis-clos’’, peut-on lire dans un communiqué publié sur le site officiel de la FSF, ce jeudi. Il s’agira d’une première dans l’histoire du stade Abdoulaye Wade de Diamniadio. ‘’Toutefois il (le match) sera diffusé en direct à la RTS’’, a précisé l’instance.



…L’Erythrée se désiste



Placée dans le Groupe E des éliminatoires à la Coupe du monde 2026 de la zone Afrique, l'Erythrée a décidé de se retirer de cette campagne de qualifications, a indiqué Sport365. Il n’y aura donc plus que cinq équipes dans cette poule : le Maroc, la Tanzanie, la Zambie, le Niger et le Congo.