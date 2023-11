Guerre au Tigré: un an après les accords de Pretoria, la paix est loin d’être acquise - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Afrique Article Afrique Guerre au Tigré: un an après les accords de Pretoria, la paix est loin d’être acquise Publié le samedi 4 novembre 2023 | RFI

Tweet

Il y a un an, le 2 novembre 2022, l’armée éthiopienne et les rebelles tigréens du TPLF signaient à Pretoria, en Afrique du Sud, l’accord qui mettait fin à deux ans de guerre civile en Éthiopie. Selon l’Union africaine, au moins 600 000 personnes ont été tuées, un million d’autres déplacées. Le conflit a fait de très nombreux dégâts et sur le terrain, la situation reste toujours tendue.



Un an après, les armes ne se sont pas tues en Éthiopie. Au Tigré, les affrontements entre l’armée du Front populaire de libération du Tigré, le TPLF, et celle du gouvernement fédéral ont cessé, mais les milices amarah, du nom d’une région voisine habitée par l’un des plus grands peuples du pays, continuent d’agir dans l’ouest de la région sur laquelle ils souhaitent étendre leur influence. Alliées du gouvernement d’Abyi Ahmed pendant la guerre, ces milices estiment avoir été exclues des accords de Pretoria et ont refusé leur démantèlement et leur intégration à l’armée fédérale voulu par le Premier ministre, considérant que cela comme un affaiblissement face aux menaces des autres peuples, notamment tigréens. Ils continuent donc dans cette partie ouest du Tigré ce que le chercheur indépendant René Lefort qualifie de « nettoyage ethnique ».