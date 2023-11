Arrestation du Directeur national de la BCEAO pour le Niger: “la BCEAO a saisi ses avocats pour toute suite qu’il conviendra de réserver à cette affaire“ - adakar.com

© aDakar.com par DR

Conférence de présentation de l`édition d`octobre 2023 du Rapport du FMI sur “les Perspectives de l`Économie Mondiale“

Dakar, le 18 octobre 2023 - Le siège de la Banque Centrale des États de l`Afrique de l`Ouest (BCEAO) a abrité une conférence de présentation de l`édition d`octobre 2023 du Rapport du FMI sur “les Perspectives de l`Économie Mondiale“. Tweet

La Banque Centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) a officiellement réagi à l’annonce de l’interpellation à Niamey de Maman Laouali Abdou Rafa, Directeur national de la BCEAO pour le Niger, le mardi 31 octobre 2023.



La Banque Centrale déclare attendre de “connaître les raisons de cette interpellation“. Maman Laouali Abdou Rafa a été arrêté par les autorités du Niger et serait entre les mains des services de la sécurité extérieures.



"Face à cette situation, la BCEAO a saisi ses avocats pour toute suite qu’il conviendra de réserver à cette affaire", indique la Banque Centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) dans son communiqué.



Pour le moment, les autorités nigériennes n’ont pas communiqué de façon officielle sur les motivations de cette interpellation.



Cette arrestation du Directeur national de la BCEAO pour le Niger, Maman Laouali Abdou Rafa, est la deuxième depuis le coup d’État militaire qui a renversé le président Mohamed Bazoum, le 26 juillet 2023.



La première interpellation avait eu lieu quelques après la prise du pouvoir politique par les militaires regroupés au sein du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie (CNSP).



L’arrestation du Directeur national de la BCEAO pour le Niger survient alors que le pays fait face à des sanctions de l’UEMOA et de la CEDEAO parmi lesquelles le gel des avoirs du gouvernement et des entreprises publiques du Niger. Aussi, en application des sanctions, la Banque Centrale des États de l’Afrique de l’Ouest a suspendu le versements de liquidités à l’État du Niger.



Makhtar C.