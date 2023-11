Rwanda : Paul Kagamé annonce la suppression des visas pour les africains - adakar.com

Rwanda : Paul Kagamé annonce la suppression des visas pour les africains
Publié le vendredi 3 novembre 2023

Pour voyager au Rwanda, les africains n’auront plus besoin de visa. Le président rwandais à annoncé la fin de la restriction jeudi, à la tribune du 23 e sommet du conseil mondial du tourisme à Kigali.



"N'importe quel Africain peut prendre l'avion pour le Rwanda quand il le souhaite et il ne paiera pas pour entrer dans notre pays", a déclaré Paul Kagamé.



La mesure vise à stimuler la libre circulation de personnes et le commerce à l’échelle du continent.



Le chef de l’État rwandais a du reste vanté le potentiel de l'Afrique en tant que "destination touristique unifiée" pour un continent dont 60 % des touristes proviennent encore de l'extérieur, selon les données de la Commission économique des Nations unies pour l'Afrique.