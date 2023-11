Plus de jeunes, plus d’hommes, les Sénégalais ont bien changé en dix années - adakar.com

Plus de jeunes, plus d'hommes, les Sénégalais ont bien changé en dix années
Publié le vendredi 3 novembre 2023 | Jeune Afrique

Dakar supplanté par Mbacké, longévité augmentée, femmes moins nombreuses… L’agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD) a dévoilé le rapport préliminaire du dernier recensement réalisé au Sénégal.



Le dernier recensement datait de 2013. Le 31 octobre 2023, une centaine de personnes – des journalistes, des économistes et des statisticiens rattachés à des ministères, des professeurs d’université, des leaders religieux… – se sont déplacées au Radisson de Dakar pour découvrir en avant-première le rapport préliminaire du recensement général de la population et de l’habitat, mené du 15 mai au 14 juin dernier par l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD).