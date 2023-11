Le président Macky Sall inaugure l’état-major de la Gendarmerie nationale - adakar.com

Le président Macky Sall inaugure l'état-major de la Gendarmerie nationale
Publié le vendredi 3 novembre 2023

© aDakar.com par BL

Cérémonie d’inauguration de l’état-major de la Gendarmerie nationale et Direction de la Justice militaire

Dakar, le 2 novembre 2023 - Le chef de l`État a présidé, ce jeudi, la cérémonie d'inauguration de l'état-major de la Gendarmerie nationale et Direction de la Justice militaire, au Quartier Samba Diéry Diallo.

Le président de la République Macky Sall a présidé, ce jeudi 2 novembre 2023, la cérémonie d’inauguration de l’état-major de la Gendarmerie nationale

et Direction de la Justice militaire au Quartier Samba Dierry Diallo.



En compagnie du ministre des Forces Armées, Me Oumar Youm et du Haut-Commandant de la Gendarmerie nationale, directeur de la justice militaire, Général Moussa Fall, le président Macky Sall a dévoilé, en coupant le ruban, les locaux de l’état-major de la Gendarmerie nationale.



"L’infrastructure qui se dresse majestueusement devant nous, symbolise toute l’importance que j’attache à la grandeur et au prestige de nos Forces de défense et de sécurité, dont la Gendarmerie nationale est une composante essentielle. Il en est ainsi parce que les hommes et femmes de nos Forces de défense et de sécurité, en choisissant le métier des armes, ont fait don de soi pour être les sentinelles vigilantes de l’intégrité territoriale, du maintien de l’ordre public et de la défense des Institutions, dans le respect de la loi et sous le commandement de l’autorité civile", a déclaré le président Macky Sall dans son discours.



Le chef de l’État a saisi l’occasion de cette cérémonie d’inauguration pour rappeler le rôle prépondérant des Forces de défense et de sécurité dans la préservation de la paix sociale. "L’intégrité territoriale, la paix et la sécurité, sont les conditions sine qua non de la quiétude des citoyens et de la stabilité nationale. En participant à leur préservation, nos Forces de défense et de sécurité contribuent à la sauvegarde des fondements de l’État, de la Nation et de la République. C’est ce qui nous rassemble et nous protège", a-t-il poursuivi.



Le président de la République a aussi rappelé les nombreux défis auxquels font face les forces de défense et de sécurité. Parmi ceux-ci, "le terrorisme, le trafic de drogues, la piraterie maritime, la pêche illicite, non déclarée et non réglementaire, la cybercriminalité, les réseaux d’émigration clandestine".



À ces enjeux, le président Macky Sall ajoutera "le phénomène mondial des usages malveillants des réseaux sociaux" mais également les "nouvelles formes de perturbation de l’ordre public et de déstabilisation nationale." Devant ce qu’il a qualifié de "périls", le chef de l’État a indiqué que "la montée en puissance de nos Forces de défense et de sécurité s’impose en permanence."



Saluant le Haut-Commandant de la Gendarmerie nationale, le général Moussa Fall, le chef de l’État a mis à profit de l’occasion pour lui rendre un vibrant hommage. "Cette âme du bon soldat, arrimée aux fondements de la Nation, aux exigences de l’Etat et aux valeurs de la République, nous la retrouvons en vous, Général de Corps d’Armée Moussa Fall, Haut-Commandant de la Gendarmerie et Directeur de la Justice militaire. C’est pourquoi je saisis l’occasion de cette cérémonie pour vous renouveler toute ma fierté, ma satisfaction et ma confiance pour la rigueur, la loyauté, le professionnalisme et le sens du devoir avec lesquels vous conduisez votre mission à la tête de la Gendarmerie nationale", dira Macky Sall.



À date, la Gendarmerie nationale dispose de neuf (09) légions, six (06) sections de recherches, vingt-cinq (25) compagnies et cent-quatre-vingt-quinze (195) brigades. Pour la gendarmerie mobile, elle compte soixante (60) escadrons de manœuvre pleinement opérationnels



Makhtar C