Ministère de L'éducation nationale: Examen du projet de budget 2024

Le Ministre de l’Éducation nationale du Sénégal a présenté le projet de budget pour l’année 2024 à la Commission des Finances et du Contrôle budgétaire, élargie à la Commission de l’Éducation, de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs ce jeudi 02 novembre 2023.



Les travaux, qui ont débuté à 9 heures, ont été inaugurés en présence des Ministres des Finances et du Budget, ainsi que du Travail et du Dialogue social. Cette réunion est l’occasion de discuter et d’évaluer les priorités budgétaires pour le secteur de l’éducation en 2024.



Dr Cheikh Oumar Anne a dans sa déclaration introductive indiqué que la séance se déroule dans un contexte particulier marqué par “la volonté plusieurs fois réaffirmée du chef de l’État, Macky Sall, Président de la République du Sénégal, de bâtir un système éducatif de plus en plus performant”.



L’éducation est un domaine clé pour le développement d’un pays, et le budget alloué à ce secteur est crucial pour garantir l’amélioration de la qualité de l’enseignement et de la formation. Il s’agit donc d’une étape importante pour s’assurer que les ressources nécessaires sont mises à disposition pour répondre aux besoins du système éducatif sénégalais et soutenir la vision du Président.



