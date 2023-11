Partenariat : Moussa Faki Mahamat et Anthony Blinken discutent de coopération USA-UA - adakar.com

Partenariat : Moussa Faki Mahamat et Anthony Blinken discutent de coopération USA-UA Publié le jeudi 2 novembre 2023

Mercredi 1er Novembre 2023, une réunion significative a eu lieu à Washington entre Moussa Faki Mahamat, Président de la Commission de l'Union Africaine, et Anthony Blinken, Secrétaire d'État américain. Cette rencontre s'inscrivait dans le cadre du neuvième dialogue de haut niveau entre les États-Unis et la Commission de l'UA.



L'objectif de cette initiative était d'évaluer la mise en œuvre des engagements pris lors du sommet États-Unis-Afrique. D’après le compte rendu de AfricaNews, Anthony Blinken a réitéré le soutien des États-Unis à une plus grande représentation de l'Afrique au sein des institutions internationales. Il a souligné l'importance du partenariat croissant entre les États-Unis et l'UA, mettant en avant le rôle essentiel de l'UA à l'échelle régionale et mondiale, notamment en tant que membre du G20.



Le Secrétaire d'État et le Président Faki ont confirmé leur engagement à travailler ensemble pour faire progresser les priorités communes inscrites dans l'Agenda 2063 de l'Union Africaine. Cet engagement couvre des domaines tels que la sécurité, la démocratie, le développement et les défis liés au changement climatique.



