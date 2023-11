Affaire Siré Sy et Malick Gackou: retournement de situation à la DIC, les deux hommes font la paix - adakar.com

Un retournement de situation surprenant s'est produit à la Division des Investigations Criminelles (DIC) impliquant le chroniqueur de « Sans Limites » Siré Sy et Malick Gackou, président du Grand Parti. Après avoir été traîné à la DIC par M. Gackou, Siré Sy a finalement retiré ses propos diffamatoires après un long échange avec le plaignant dans les locaux de la Dic.



Selon Rewmi Quotidien, le président du Grand Parti s'est désisté, ce qui a conduit les enquêteurs à transmettre le dossier au procureur de la République après la conclusion de l'enquête. Après plusieurs heures de discussions à la DIC, les deux hommes ont réussi à trouver un terrain d'entente et à résoudre leur différend.



Pour rappel, le président du Grand parti, Malick Gackou, avait déposé mercredi 25 octobre, une plainte contre le chroniqueur, Siré Sy, pour « diffamation ».



Dans la lettre plainte rédigée par son avocat Me Mamadou Moustapha Dieng, le plaignant a expliqué le chroniqueur a profité de la tribune qui lui est offerte sur le site internet « Sans Limites » pour dire que le maire de Guédiawaye (banlieue dakaroise), Ahmed Aïdara est en parfaite harmonie avec Malick Gackou. Et que ce dernier serait en parfaite connexion avec avec le Président Macky Sall ».