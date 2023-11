Kédougou : 97 classes du CI bénéficient du programme Relit - adakar.com

Quelque quatre-vingt-dix-sept classes du cours d’initiation (CI) dans le département de Kédougou (sud-est), vont bénéficier du programme intitulé renforcement de la lecture initiale pour tous (Relit), mettant en contribution l’usage de deux langues du milieu, (pulaar et mandinka) dans les enseignements, a appris l’APS, mardi, de l’inspecteur de l’éducation et de la formation, Mamadou Barry.



« Le renforcement de la lecture initiale pour tous (Relit) vise particulièrement la lecture bilingue pour amener les enfants à lire correctement », a-t-il dit à l’APS, en marge d’une formation des directeurs d’écoles et des inspecteurs sur ce programme.



L’IEF de Kédougou a invité les enseignants à « s’approprier » du programme (…) qui, selon lui, devrait ouvrir la voie vers « le modèle harmonisé de l’enseignement bilingue au Sénégal (Mohebs) ».



Mamadou Barry a précisé que ce programme fait suite à une « cartographique linguistique » qui recommande l’utilisation de deux langues du milieu, le mandinka et le pulaar dans les différentes écoles du département pour les élèves des classes de CI.



Il a rappelé que l’expérience du Relit concernait l’année dernière une trentaine de classes de CI et la grande section au niveau préscolaire élémentaire dans le département de Kédougou.



« Cette année, on est passé à une échelle académique et elle (l’expérience) doit se faire progressivement », a-t-il ajouté.



« Faites usage excessif de la langue locale dans vos enseignements-apprentissages, parce que le système va vers une révolution et tout le monde doit se positionner rapidement », a-t-il lancé aux participants.



