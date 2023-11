Le pôle d’accès à l’internet et ses services associés: une initiative qui va bousculer « l’inclusion numérique » des territoires - adakar.com

Publié le jeudi 2 novembre 2023 | Agence de Presse Sénégalaise

Le pôle d’accès à l’internet et ses services associés (PISA), récemment inauguré à Tivaouane par le Premier ministre Amadou Ba lors de sa tournée économique dans la région de Thiès, va servir de « hub de services innovants » permettant de bousculer « l’inclusion numérique des territoires », a déclaré à l’APS la présidente du Conseil départemental de Tivaouane.



« Le pôle d’accès à l’internet et ses services associés (PISA) porte les germes d’un projet structurant qui répond aux problématiques d’emploi des jeunes et des femmes, de promotion des sciences et des technologies numériques essentiel au monde d’aujourd’hui et de conforter le Sénégal dans sa dynamique d’émergence économique », selon Seynabou Gaye Touré.



Elle a estimé que cette infrastructure installée dans les locaux du conseil de département va notamment bousculer « l’inclusion numérique des territoires ».



Seynabou Gaye Touré a aussi parlé d’un outil qui porte l’ambition de « conforter la position stratégique de Tivaouane comme pôle d’excellence, de savoir-faire et de connaissance ».







Il s’agit selon elle, d’un lieu d’échange et d’appui aux initiatives communautaires qui va permettre aux populations du département « d’avoir accès à des services sociaux de base »



La présidente du Conseil départemental de Tivaouane insiste également sur un espace de « valorisation et d’incubation des produits artisanaux » de la localité à travers notamment des plateformes de e-commerce qu’offre le pôle d’accès à l’internet et ses services associés.



Bâtie sur le modèle d’un « fonctionnement participatif », permettant aux bénéficiaires de « libérer toute leur créativité », Seynabou Gaye Touré note que cette initiative pourrait constituer « une réponse à l’exode rural, en créant des emplois fixes et bien rémunérés dans la localité », qui souffre par moment d’un « déficit de compétences » dans le domaine du numérique.



« Nous pouvons citer le PISA comme un centre d’incubation et de promotion de l’innovation et de l’entreprenariat à la base », a-t-elle fait observer.



