Assassinat de Ghislaine Dupont et Claude Verlon: dix ans après, des certitudes et des doutes Publié le jeudi 2 novembre 2023 | RFI



Claude Verlon et Ghislaine Dupont, envoyés spéciaux de RFI au Mali, ont été enlevés et assassinés à Kidal samedi 2 novembre 2013

Cela fait dix ans, ce jeudi, que nos collègues de RFI Ghislaine Dupont et Claude Verlon ont été assassinés à Kidal, dans le nord du Mali. Ils étaient en reportage lorsqu’un commando d’al-Qaïda au Maghreb islamique les a enlevés avant de les exécuter, moins d’une heure plus tard, aux portes de la ville. Dix ans après les faits, l’enquête judiciaire est toujours en cours en France. Le juge d’instruction en charge de l’affaire a reçu, le 25 octobre dernier, les parties civiles pour faire le point sur la procédure. Des avancées ont été réalisées, des certitudes acquises, mais des zones d’ombres demeurent.



Depuis deux ans, c’est la téléphonie qui a permis les plus importantes avancées. Les enquêteurs ont analysé les données contenues dans les téléphones retrouvés dans le véhicule abandonné par les ravisseurs : ces fadettes, obtenues de longue lutte – l’opérateur Malitel n’a fini par les transmettre à la justice qu’en 2021 – ont notamment permis de mettre au jour un réseau de complicités allant au-delà des quatre membres du commando et des deux commanditaires.