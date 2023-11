Communiqué du PIT sur l’affaire de l’homosexuel présumé exhumé et brûlé à Kaolack - adakar.com

Publié le mercredi 1 novembre 2023

Sur les actes de barbarie du 28 octobre à Kaolack



Le Parti de l'indépendance et du Travail exprime sa plus profonde consternation face à l'événement choquant survenu le 28 octobre 2023 dans la région de Kaolack. Aussi incroyable que cela soit, le corps d'un homme a été déterré et brûlé ! Le PIT condamne fermement cet acte odieux que rien ne peut justifier et qui va à l'encontre de tous les principes fondamentaux de respect de la dignité humaine.



Le Sénégal devrait rester un lieu où chacun peut vivre sans craindre la violence, la persécution ou la barbarie. Tant il est vrai qu'en aucune façon des actes ignobles comme celui-ci ne reflètent les valeurs de tolérance et de coexistence pacifique que notre peuple entend promouvoir.



Le PIT appelle les autorités compétentes à mener une enquête approfondie pour identifier les responsables de cet acte abject, prémédité et répréhensible afin de les traduire en justice. En ces moments difficiles, il exprime sa solidarité envers la famille et les proches de la victime dont la peine est certainement indicible tout en appelant à l'unité et au respect mutuel au sein de notre communauté.



Il est impératif que notre société rejette toute forme de violence et de barbarie, et que nous travaillions ensemble pour créer un environnement où la vie de chaque individu est protégée et respectée. Le PIT restera vigilant dans son engagement en faveur d'une société juste et équitable. En effet, depuis quelques années, les manifestations de violence deviennent de plus en plus extrêmes et fréquentes.





Ces actes ne sont désormais plus des avertissements pour le Sénégal tout entier mais plutôt un aboutissement inquiétant issu de causes sous- jacentes et complexes que nous devons combattre.



Pour ce faire, le PIT-Sénégal exhorte l'ensemble des forces vives de notre Nation à se réunir le plus largement possible dans un cadre à définir, par-delà les appartenances politiques, confessionnelles et générationnelles, en-dehors de tout agenda politique ou de court terme, pour réfléchir sérieusement aux causes profondes ayant permis d'en arriver à ce stade. Notre pays doit à tout prix trouver des solutions pérennes pour que de tels actes d'une extrême gravité ne reproduisent plus, et plus généralement, pour que la violence, faisant désormais partie de notre quotidien sous différentes formes, tendant à vouloir s'imposer à nos consciences sans réaction, puisse être éradiquée sans faiblesse aucune.



Dakar, le 31 octobre 2023 Le Secrétariat du Comité Central