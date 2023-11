Communiqué du ministre des Transports aériens sur la menace de grève des travailleurs de la société 2AS - adakar.com

© Ministère

Dakar, le 31 Octobre 2023 - À la suite du dépôt d’un préavis de grève par les travailleurs de la société 2AS qui gère l’assistance au sol au niveau de l’AIBD, prévoyant un arrêt de travail les 1er et 2 Novembre 2023, le Ministre des Transports aériens et du Développement des Infrastructures aéroportuaires, en sa qualité d’autorité de tutelle et dans le cadre de ses missions de facilitateur, a entrepris une série de rencontres cruciales.



Le jeudi 26 Octobre 2023, le Ministre a reçu le collège des délégués de la société 2AS, accompagné du Secrétaire général du SUTTAAAS, pour discuter des revendications et des préoccupations des travailleurs. Ces discussions ont été suivies de rencontres avec le Président du Conseil d'Administration et le Directeur général de 2AS le lundi 30 Octobre 2023. Puis, de nouveau, le Mardi 31 Octobre 2023, le Ministre a tenu une autre réunion avec le collège des délégués de 2AS accompagné du Secrétaire général du SUTTAAAS.



Ces séances de dialogue ont permis d'aborder de manière constructive les questions soulevées par les travailleurs de la société 2AS et d’y apporter des solutions. Le Ministre des Transports Aériens et du Développement des Infrastructures Aéroportuaires tient à saluer l'engagement et la bonne volonté des parties prenantes dans la recherche de solutions mutuellement satisfaisantes.

Suite à ces échanges fructueux, le mot d’ordre de grève initialement prévu pour les 1er et 2 Novembre 2023 a été levé.



Le Ministre des Transports Aériens et du Développement des Infrastructures Aéroportuaires réaffirme son engagement en faveur du dialogue social constructif et de la préservation d'un environnement de travail favorable au sein de l’industrie aéronautique sénégalaise.



Enfin, le Ministre des Transports aériens et du Développement des Infrastructures aéroportuaires remercie toutes les parties impliquées pour leur coopération et leur sens des responsabilités dans la résolution du différend qui les opposait.



Le ministre des Transports aériens et

du développement des infrastructures aéroportuaires

Antoine Mbengue