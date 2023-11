Radiation de Ousmane Sonko et dissolution de PASTEF: la Cour de justice de la CEDEAO tranche le 6 novembre - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Radiation de Ousmane Sonko et dissolution de PASTEF: la Cour de justice de la CEDEAO tranche le 6 novembre Publié le mardi 31 octobre 2023 | aDakar.com

© Autre presse par DR

Collectif des avocats d`Ousmane Sonko

Tweet

La Cour de justice de la Communauté Économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) a connu, ce mardi 31 octobre 2023, des deux requêtes introduites par les avocats d'Ousmane Sonko concernant sa radiation des listes électorales mais également de la dissolution de son parti “PASTEF“.



La Cour de justice dont la siège se trouve a Abuja a entendu les deux parties défendues respectivement par pool d'avocats avec à sa tête Me Ciré Clédor Ly pour Ousmane Sonko et l'Agent judiciaire de l'État et les avocats de l'État pour la partie du gouvernement.



Après l'audience décrite comme très "houleuse" de ce mardi qui a vu les parties déposer leurs mémoires en défense, les juges de la Cour de justice de la CEDEAO ont mis en délibéré l'affaire jusqu'au lundi 6 novembre 2023.



Avant cette audience de ce matin, l'on avait appris que l'agent judiciaire avait sollicité un report de l'audience jusqu'au 8 novembre. Requête à laquelle les avocats d'Ousmane Sonko ont opposé un niet catégorique.



Ces requêtes devant la Cour de justice de la CEDEAO interviennent après que le Tribunal d'instance de Ziguinchor a, dans une décision, demande la réintégration d'Ousmane Sonko dans le fichier électoral.



Une décision que la Direction générale des Élections (DGE) refuse d'appliquer pour le moment indiquant attendre l'issue du recours formulé par l'État devant la Cour suprême.



Makhtar C.