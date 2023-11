Présidentielle: le Président de la Commission électorale nationale autonome (CENA) demande à la Direction générale des élections (DGE) de remettre à Ousmane Sonko ses fiches de parrainages - adakar.com

Présidentielle: le Président de la Commission électorale nationale autonome (CENA) demande à la Direction générale des élections (DGE) de remettre à Ousmane Sonko ses fiches de parrainages
Publié le mardi 31 octobre 2023 | aDakar.com

Ousmane Sonko, leader de PASTEF

Faisant suite à la saisine des avocats d'Ousmane Sonko pour lui demander de faire injonction à la Direction générale des élections de remettre les fiches de parrainages au mandataire d'Ousmane Sonko, la Commission électorale nationale autonome (CENA) a officiellement pris position.



Les avocats d'Ousmane Sonko avaient demandé à la CENA de "faire injonction à la direction générale des élections d'avoir à remettre au mandataire du requérant des fiches de parrainage, la Clé USB...ou de mettre en œuvre son pouvoir de dessaisissement de la DGE et de substitution d'action pour livrer les fiches de parrainage".



Dans une réponse adressée aux avocats d'Ousmane Sonko et à la Direction générale des Élections (DGE), le président de la Commission électorale nationale autonome rappelle la décision rendue par le Tribunal d'instance de Ziguinchor en faveur d'une réintégration de Ousmane Sonko dans le fichier électoral. Et se fondant sur cette décision, le président de la CENA estime que Ousmane Sonko doit désormais jouir de son statut d'électeur inscrit sur le fichier électoral.



“Ainsi, sur la base de ces constatations de fait et de droit, la CENA estime qu’en l’état de la procédure, sauf disposition légale contraire et sans préjudice d'une décision de justice à intervenir, Monsieur Ousmane Sonko doit jouir de son statut d’électeur inscrit sur les listes électorales avec tous les droits y attachés.“



Le président de la Commission électorale nationale autonome (CENA), Doudou Ndir demande ainsi , au terme d'un exposé sur plusieurs pages, à la DGE de remettre les fiches de parrainages au mandataire d'Ousmane Sonko Ayibb Daffe.



"En conséquence, la CENA invite la Direction générale des Élections à prendre, en relation avec tout service concerné du ministère chargé des Élections, les mesures nécessaires pour faire tenir à la disposition du mandataire de Monsieur Ousmane Sonko, et ce, dans les meilleurs délais, la fiche de parrainage, la clé USB ainsi que tout autre outil de collecte prévu par la loi", écrit le président de la CENA Doudou Ndir.



Makhtar C.