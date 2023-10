Le Sénégal et la BIDC signent deux accords d’un montant de 65 milliards FCFA - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Économie Article Économie Le Sénégal et la BIDC signent deux accords d’un montant de 65 milliards FCFA Publié le mardi 31 octobre 2023 | sikafinance.com

© aDakar.com par BL

Signature de conventions entre le Sénégal et la Banque d’Investissement et de Développement de la CEDEAO (BIDC)

Dakar, le 26 juin 2021 - Le gouvernement du Sénégal et la Banque d’Investissement et de Développement de la CEDEAO (BIDC) ont signé, vendredi, trois accords de financement portant sur 65,5 milliards FCFA. Tweet

La Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO (BIDC) et le Sénégal à travers le ministère de l'Économie, du Plan et de la Coopération ont noué ce mardi 31 octobre une convention portant au total sur une enveloppe de 65 milliards FCFA, soit environ 100 millions d'euros.

50 milliards FCFA sont destinés au projet de développement des infrastructures dans la ville urbaine de Diamniadio, qui devrait abriter des industries, de la logistique et des services commerciaux clés. Ce financement s'inscrit dans le cadre de l'ambition du Sénégal de développer des villes " intelligentes ", dotées d'infrastructures et de systèmes technologiques de pointe pour servir de plaque tournante pour le commerce international.

Le deuxième accord porte sur un financement de 15 milliards de FCFA alloué au projet de tronçon Tivaouane-Mékhé (construction de l'autoroute Dakar-Tivaouane-Saint Louis). Il vise la construction d'une autoroute de 200 km reliant les principales villes côtières du Sénégal. L'infrastructure devrait contribuer au développement économique de la zone du projet dans les domaines de l'agriculture, de l'exploitation minière, de la pêche et du tourisme, ainsi que soutenir les échanges économiques.

Le ministre de l'Économie, du Plan et de la Coopération Doudou Ka s'est réjoui de la signature de deux importants accords. " Par ces deux conventions avec la BIDC dont je salue l'engagement et la solidarité avec notre pays, votre institution démontre encore une fois, qu'elle constitue un maillon essentiel et important du processus de développement et d'intégration de notre sous-région. Ce partenariat, acté par la cérémonie de ce matin, est la consécration de la mise en œuvre de la stratégie ambitieuse du Sénégal d'amplification de sa politique de développement économique qui passe aussi par la modernisation de ses infrastructures routières ", a indiqué le ministre.





Mouhamadou Dieng