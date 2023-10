Radiation de Sonko, dissolution de Pastef : la CEDEAO délibère le 6 novembre - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Radiation de Sonko, dissolution de Pastef : la CEDEAO délibère le 6 novembre Publié le mardi 31 octobre 2023 | www.pulse.sn

© Autre presse par DR

La Cour de justice de la CEDEAO demande la suppression du parrainage

Tweet

La Cour de Justice de la CEDEAO a renvoyé au 6 novembre 2023 l'affaire opposant l’État du Sénégal à Ousmane Sonko au 6 novembre 2023 pour délibération.



L'audience sur la radiation de Ousmane Sonko et la dissolution de Pastef s'est ouverte ce mardi 31 octobre 2023 devant la Cour de justice de la Cedeao. Mais le juge de la Cour de justice de la Cedeao a mis en délibéré le dossier au 6 novembre prochain. L’Agent judiciaire de l’Etat a introduit une demande pour révoquer les avocats étrangers de La défense de Sonko, Me Said Larifou et Juan Branco.