Population du Sénégal: les grandes lignes du 5e Recensement général de la population et de l'habitant (Rpgh)

Publié le mardi 31 octobre 2023

© Autre presse par DR

La population du Sénégal a atteint 16,5 millions d`individus

Les résultats du 5e Recensement général de la population et de l'habitant (Rpgh) ont été publiés, ce mardi 31 octobre 2023, par l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd).



Au cours d'une cérémonie présidée par le directeur générale de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd), Aboubakar Sedikh Bèye, les grandes lignes du rapport d'enquête ont été dévoilées.



Ainsi il ressort du Recensement général de la population et de l'habitant (Rpgh) que la population du Sénégal est de 18 032 473 habitants répartis dans les 14 régions du pays.



La population masculine avec 9 131 859 hommes représente 50,6% de la population totale pendant que la population féminine s'élève à 8 900 614 femmes soit 49,4% de la population totale.



Le Recensement général de la population et de l'habitant (Rpgh) a fait également ressortir que la population sénégalaise se caractérise par sa grande majorité de jeune. Ainsi la moitié de la population est âgée de moins de 19 ans (18 ans chez les hommes contre 20 ans chez les femmes), précise le rapport. Aussi, il est relevé que les enfants âgés de moins de 15 ans constituent 39,2% de la population globale.



Le département de Mbacké, dans la région de Diourbel, est le département le plus peuple du Sénégal, avec 1 359 757 Habitants. Il devant le département de Dakar qui compte 1 182 416 habitants. Ensuite viennent respectivement les départements de Mbour, Thiès et Rufisque avec 937 189, 880 266 et 822 105 habitants.



"La taille moyenne des ménages est estimée à 9 individus par ménage en 2023. Elle est moins importante à Dakar avec 6 personnes. Par contre, dans les régions de Tambacounda, Sédhiou, Matam, Kaolack et Kaffrine, on trouve des tailles moyennes de 12 individus par ménage", renseigne le rapport du Recensement général de la population et de l'habitant (Rpgh)



Makhtar C.