Démographie : Mbacké, la ville la plus peuplée du Sénégal - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Démographie : Mbacké, la ville la plus peuplée du Sénégal Publié le mardi 31 octobre 2023 | aDakar.com

© Autre presse par DR

La population du Sénégal a atteint 16,5 millions d`individus

Tweet

La ville de Mbacké, située au centre-ouest du Sénégal, se positionne comme la ville la plus peuplée du pays, selon les résultats du dernier recensement général de 2023 effectué par l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD), rapportés ce mardi 31 octobre 2023.



D'après les chiffres, Mbacké a enregistré une population totale de 1 359 757 habitants, dépassant ainsi la capitale Dakar, qui compte 1 182 416 habitants, soit 177 341 habitants de moins que Mbacké.



Le département de Mbour se classe en troisième position avec 937 189 habitants, suivi de Rufisque avec 822 105 habitants. Selon l'ANSD, la ville de Mbacké a connu une augmentation significative de sa population entre 2013 et 2023, soit une hausse de 68%.



Sans surprise, les départements situés près des frontières enregistrent les populations les moins élevées, avec Salémata (28 111 habitants), Oussouye (52 883 habitants), Saraya (92 912 habitants) et Ranérou (103 283 habitants).



HB