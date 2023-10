Assemblée nationale - Journée de sensibilisation sur le cancer: “Prévention et prise en charge des cancers: rôles et place de l’Assemblée nationale“ (Discours du Président de l’Assemblée nationale M. Amadou Mame DIOP) - adakar.com

Assemblée nationale: Célébration de la campagne “Octobre Rose“ 2023

Dakar, le 31 OCTOBRE 2023



- Madame le Ministre de la Santé et de l’Action sociale ;

- Madame la Présidente de la Commission de la Santé, de la Population, des Affaires sociales et de la Solidarité nationale ;

- Chers Collègues Députés ;

- Monsieur le Secrétaire Général ;

- Madame la Présidente de la Ligue Sénégalaise contre le Cancer (LISCA) ;

- Mesdames, Messieurs les Experts ;

- Chers invités



C’est pour moi un grand plaisir de prendre part à cette importante journée de sensibilisation et de dépistage des cancers du sein et du col de l’utérus.

En me réjouissant de l’initiative de la tenue de cette manifestation ici à l’Assemblée nationale, j’exprime aux organisateurs, au nom de mes collègues Députés, ma reconnaissance et mes sentiments de profonde gratitude.

Mesdames, Messieurs,

Au cours de ce mois d’octobre qui s’achève, toutes les institutions de l’Etat, les partenaires techniques intervenant dans le domaine de la santé ainsi que l’ensemble des forces vives de la Nation, se sont mobilisés dans la lutte contre les cancers qui affectent la femme.

Je voudrais magnifier cet élan formidable de solidarité et vous assurer de l’engagement sans faille de la Représentation nationale dans la lutte contre ces fléaux.

En retenant opportunément comme thème, pour cette journée : « Prévention et prise en charge des cancers de la femme : rôle et place de l’Assemblée nationale », vous appelez les Représentants du peuple que sont les Députés à prendre le relais après ces trente (30) jours d’intenses réflexions, de sensibilisation, de plaidoyer et de recommandations.

L’Assemblée nationale a, en effet, un rôle et une place importante dans la prévention et la prise en charge des maladies de manière générale et des cancers en particulier.

A cet égard, l’allocation efficace des ressources budgétaires dans les actions de prévention, dans les infrastructures et plateaux médicaux ainsi que dans la formation et le renforcement des capacités des soignants pourrait bien contribuer à faire reculer considérablement les affections dues à ces cancers.

L’Assemblée pourra également appuyer les initiatives et actions du Gouvernement allant dans le sens de mettre en œuvre des incitations financières ou fiscales pour les activités de recherche et pour les établissements spécialisés dans le traitement de ces cancers.

Au demeurant, l’Etat du Sénégal a envisagé beaucoup d’actions et de mesures, notamment dans le cadre du Plan National de Développement Sanitaire et Social (PNDSS) 2019-2028, en vue de la prise en charge préventive et curative des maladies non transmissibles dont les cancers de la Femme.

L’intégration, depuis 2020, du vaccin contre le cancer du col de l’utérus au Programme Elargi de Vaccination comme le renforcement des capacités techniques en chimiothérapie, sont à inscrire dans ce registre.

En appui aux stratégies et mesures de l’Etat, je voudrais souligner, pour m’en réjouir, les multiples actions des organisations et réseaux qui interviennent en permanence dans la prévention et la prise en charge des malades.

Je voudrais, en particulier, noter les initiatives de la Lisca qui, dans le cadre de « Octobre Rose », a procédé à une large campagne d’information et de sensibilisation en direction des femmes.

Par ailleurs, dans le cadre de ses missions, l’Assemblée nationale pourra identifier les facteurs de succès ainsi que les faiblesses notées dans l’exécution des politiques publiques.



Cela permettra de formuler des recommandations pertinentes en vue d’une lutte efficace, en amont comme en aval, contre les différentes maladies dont la prise en charge est lourde sur les plans économique et social.

Aussi, sur un plan plus général, notre parlement peut-il contribuer efficacement à la sensibilisation, aux différentes campagnes d’information comme c’est le cas aujourd’hui.

C’est dire que l’Assemblée nationale du Sénégal a un rôle important à jouer dans la prévention et la prise en charge des cancers de la femme.

Ensemble nous devons mettre en synergie nos initiatives et actions afin de garantir l’efficacité souhaitée et attendue. A cet égard, je voudrais exhorter les communautés à la base, les associations sportives, les leaders religieux et sociaux à s’approprier cette lutte contre le cancer en général et en particulier les formes de cancer qui affectent la santé de la femme.

Madame le Ministre, Madame la Présidente Chers collègues, Mesdames et Messieurs, Chers invités

Pour conclure mon propos, je voudrais encore une fois, remercier les organisateurs, la Commission de la Santé, de la Population, des Affaires sociales et de la Solidarité nationale, le Ministère de la Santé et de l’Action sociale, les Institutions et organisations partenaires pour tous les efforts consentis en vue du succès de cette manifestation.

Je joins à ces remerciements le Professeur Nafissatou Ndiaye BA qui nous entretiendra, dans quelques instants, du thème qui nous réunit.

Je vous remercie de votre aimable attention.